CRONACAVENETO
22 Aprile 2026 - 16.27

Agente penitenziato aggredito e ferito da un detenuto a Venezia

REDAZIONE
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Un agente di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale “Santa Maria Maggiore” di Venezia è rimasto ferito per un’aggressione da parte di un detenuto di origine tunisina. L’episodio, avvenuto ieri intorno alle ore 11.00, è stato reso noto oggi dal sindacato Sappe.
Il detenuto, ospitato nella sezione che ospita soggetti a rischio di aggressione, si era rifiutato di rientrare dopo essere uscito dalla propria camera per una telefonata, e quindi si è improvvisamente scagliato contro l’agente in servizio, che ha riportato traumi al volto e agli occhi, con una prognosi di sette giorni.Il detenuto è stato poi accompagnato nella camera di isolamento per la sanzione disciplinare prevista.
Nell’istituto veneziano, riferisce il Sappe, sono presenti 267 detenuti, 110 in più rispetto alla capienza regolamentare.
   

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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