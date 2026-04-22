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22 Aprile 2026 - 11.46

Veneto – A fuoco un furgone pubblicitario: intervento dei Vigili del Fuoco

REDAZIONE
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Momenti di apprensione nella mattinata di mercoledì 22 aprile a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, dove un furgone adibito a pubblicità è stato interessato da un incendio.

L’allarme è scattato alle 10:40, quando alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è giunta la segnalazione di un mezzo in fiamme in Via Postumia Ovest. Immediata la risposta del dispositivo di soccorso, con l’invio della prima partenza dalla Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso e il supporto di un’autobotte per l’approvvigionamento idrico.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme al solo veicolo e impedendo che l’incendio si propagasse alle aree circostanti.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di San Biagio di Callalta, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso.

L’intervento di soccorso si è concluso dopo circa un’ora e mezza, senza ulteriori conseguenze per persone o strutture.

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