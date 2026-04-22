Astico, partiti i lavori per il bacino di laminazione: sicurezza idraulica e rinascita delle ex cave

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del bacino di laminazione sul torrente Astico, tra i comuni di Sandrigo e Breganze. Un intervento considerato strategico per la sicurezza idraulica del territorio vicentino, che unisce prevenzione del rischio all’importante recupero ambientale di aree estrattive dismesse.

Il progetto prevede la realizzazione di un invaso con una capacità complessiva di circa 5 milioni di metri cubi, destinato a ridurre in modo significativo il rischio di esondazioni non solo nel Vicentino, ma anche in aree più ampie fino alla città di Padova. L’avvio dei cantieri risale al 13 aprile 2026, con una durata complessiva prevista di 1.096 giorni e conclusione stimata per maggio 2029.

L’opera, dal valore superiore ai 60 milioni di euro, è finanziata attraverso risorse regionali, statali e comunitarie e si inserisce in un più ampio piano di difesa del suolo e adattamento ai cambiamenti climatici.

“Si tratta di un’opera fondamentale per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato Elisa Venturini –. Interveniamo per ridurre il rischio idraulico e allo stesso tempo trasformiamo criticità pregresse in opportunità, recuperando cave dismesse e restituendole a una funzione ambientale strategica”.

Il progetto prevede, tra gli interventi principali, la risistemazione delle cave dismesse Mirabella–Vaccari e Mirabella–Girardini, la costruzione di arginature e manufatti idraulici regolabili, oltre a importanti opere di scavo e movimentazione terra per circa 2 milioni di metri cubi.

“Queste iniziative dimostrano come sia possibile coniugare sicurezza, sostenibilità e innovazione – ha aggiunto Venturini –. Il riuso delle ex aree estrattive per bacini di laminazione rappresenta un modello virtuoso: si riduce il consumo di nuovo suolo e si trasformano aree compromesse in infrastrutture utili alla difesa dell’ambiente”.

Il Veneto conferma così la propria strategia di investimento in opere strutturali per la prevenzione del rischio idraulico, puntando su progetti che integrano ingegneria, tutela ambientale e rigenerazione del territorio.