Blitz sul territorio dei Carabinieri: raffica di denunciati

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio.

In questo ambito, i Carabinieri hanno proceduto a denunciare: un 25enne cittadino ivoriano, domiciliato a Cassola che, nella tarda serata di ieri, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, minacciava il proprio coinquilino 22enne, puntandogli contro un coltello da cucina di grosse dimensioni.

Un 28enne cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora che, controllato dai militari della Sezione Radiomobile in Via Cà Dolfin di Bassano del Grappa, oltre ad essere sprovvisto dei documenti di riconoscimento, a seguito di ulteriori approfondimenti, è risultato gravato dal provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso nei suoi confronti dal Commissario di Governo di Trento. Per tale motivo è stato invitato a presentarsi presso la Questura competente sul luogo di dimora per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. E’ stato poi sanzionato per “ubriachezza” un 58enne di Breganze che, controllato presso un pubblico esercizio di Via Passalacqua di Bassano del Grappa, presentava evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol e infine è stato segnalato al Prefetto di Vicenza, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 18enne di Pove delGrappa che, controllato dai militari della Stazione di Solagna in Piazza degli Scalpellini di Pove del Grappa, veniva trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente mistura di tabacco e “marijuana”.