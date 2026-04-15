Denunciati due automobilisti per guida sotto l’effetto di alcol e droghe: ritirate le patenti



Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza stradale ed a contrastare il fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”, i Carabinieri della Compagnia di Schio hanno effettuato mirati controlli lungo le principali arterie del territorio. A Schio hanno denunciato un 22enne del luogo per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti, è stato sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari. All’esito dei test qualitativi, è emersa la positività all’assunzione di droghe. I militari hanno immediatamente proceduto al ritiro della patente di guida.

Ad Arsiero, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato invece un 55enne residente a Velo d’Astico per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato fermato durante un normale posto di controllo e sottoposto all’alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 1,06 g/l alla prima prova e 1,07 g/l alla seconda, valori ben superiori al limite consentito dalla legge. Durante le verifiche, i militari hanno inoltre accertato che l’automobilista circolava con la patente di guida scaduta di validità, provvedendo all’immediato ritiro del documento.