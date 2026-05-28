Vicenza, rimpatriato cittadino tunisino con lungo curriculum criminale: espulsione con scorta internazionale

Prosegue l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio e delle operazioni finalizzate al contrasto dell’immigrazione clandestina, in ottemperanza alle disposizioni del Questore di Vicenza Francesco Zerilli.

Nella giornata odierna è stato eseguito il rimpatrio di un cittadino tunisino, nato nel 1985, considerato dagli inquirenti soggetto pericoloso e presente sul territorio nazionale da circa vent’anni, durante i quali avrebbe reiterato numerosi reati.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era arrivato in Italia nel 2001, vivendo inizialmente di espedienti. Nel 2004 aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana, ottenendo il permesso di soggiorno. Nel corso degli anni, tuttavia, è risultato già noto alle forze dell’ordine per episodi di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, spaccio di stupefacenti, rapina aggravata, danneggiamenti e violazioni di provvedimenti dell’autorità.

Il soggetto era stato già colpito da un decreto di espulsione nel novembre 2020 e successivamente da un avviso orale del Questore, ma avrebbe continuato a violare le prescrizioni e a commettere reati.

Tra i precedenti contestati figurano anche resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, insolvenza fraudolenta, incendio aggravato e attività di spaccio ripetute nel tempo. Particolarmente rilevante una rapina aggravata avvenuta nell’ottobre 2024, oltre a procedimenti per lesioni personali e maltrattamenti in ambito familiare.

L’uomo, padre di due figli, era inoltre destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare emesso dalla Procura della Repubblica di Padova nel settembre 2023, a seguito di episodi di violenza nei confronti della moglie. A suo carico risultavano anche violazioni del divieto di accesso agli esercizi pubblici e dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Nel novembre 2025 era stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza per l’esecuzione di pene cumulate derivanti da precedenti condanne, con sentenze emesse dal Tribunale di Padova, dalla Corte d’Appello di Venezia e da altri organi giudiziari per reati commessi negli ultimi anni.

Le operazioni di rimpatrio sono state coordinate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, che ha predisposto un volo con scorta internazionale. L’uomo è stato prelevato dal carcere e accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa, dove è stato preso in consegna dagli agenti della scorta.

Durante le fasi operative il cittadino tunisino avrebbe opposto resistenza al rimpatrio, continuando a manifestare opposizione anche a bordo del volo. L’operazione si è comunque conclusa con successo: allo straniero è stato imposto il divieto di reingresso in Italia per dieci anni.