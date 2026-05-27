Scontro auto-moto: 2 feriti (FOTO)

TREVISO 27 MAGGIO – Alle 07:20 della mattina di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via degli Alpini a Biban di Carbonera (TV) per un incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura ed una moto. All’arrivo sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla Sede Centrale di Treviso hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario incidentale e all’assistenza al personale del SUEM 118 presente sul posto con un’ambulanza.

Sul posto presente anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.