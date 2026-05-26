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26 Maggio 2026 - 12.07

Caldo record: domani il giorno più afoso, 15 città da bollino arancione

REDAZIONE
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Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute – sulla base dei dati di 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore – si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, in un crescendo che vede mercoledì 27 maggio come il giorno più caldo, con 15 città in ‘allerta’ arancione.  Oggi i bollini arancioni sono previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo. Sono previsti anche 5 bollini gialli (Genova, Latina, Milano, Napoli, Verona) e 10 città – molte delle quali al Sud – restano invece al livello 0 di allerta (bollino verde), Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara e Reggio Calabria.Domani il numero di città con bollino arancione salirà a quota 15, con l’aggiunta di Latina, Milano e Verona che passano dal livello 1 al livello 2 di allerta.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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