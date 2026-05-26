Maltempo in arrivo, allerta gialla su tutto il Veneto: attesi temporali intensi e grandinate

Peggiorano le condizioni meteo sul Veneto, dove la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali valida su tutto il territorio regionale dalle ore 12 alla mezzanotte di domani, mercoledì 27 maggio.

Per la giornata di oggi, martedì 26 maggio, il tempo resterà in prevalenza sereno, salvo lo sviluppo di cumuli sui rilievi nel pomeriggio e il transito di velature verso sera. Non si escludono occasionali rovesci o temporali locali sulle zone montane, soprattutto sulle Prealpi occidentali.

La situazione cambierà invece nella giornata di domani. Dalle ore centrali è previsto un aumento dell’instabilità a partire dalle aree montane e pedemontane, con probabili rovesci e temporali sparsi in successiva estensione anche a parte della pianura. Le previsioni indicano la possibilità di fenomeni localmente intensi, accompagnati da forti rovesci, raffiche di vento e grandinate.

Secondo la valutazione degli effetti al suolo diffusa dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile, saranno possibili fenomeni intensi e rapidi con rischio di frane superficiali e colate rapide, innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e criticità ai sistemi di smaltimento delle acque piovane. Non si escludono allagamenti di locali interrati e sottopassi.