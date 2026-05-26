Arzignano: i consiglieri più votati, le preferenze e il nuovo Consiglio Comunale

Le urne di Arzignano consegnano una vittoria netta e senza appello al centrodestra guidato da Riccardo Masiero, che si riconferma alla guida della città con un consenso plebiscitario. Lo spoglio definitivo delle 24 sezioni elettorali traccia una linea netta tra la coalizione vincitrice e le forze di opposizione. I dati di questo articolo sono ufficiosi.

I risultati delle elezioni: Masiero vince al primo turno

I dati definitivi dell’affluenza e dello scrutinio mostrano un quadro di forte polarizzazione:

Riccardo Masiero (Sindaco eletto): Trionfa con 7.861 voti , pari al 68,51% delle preferenze totali. La sua coalizione fa man bassa di seggi, conquistandone ben 12 in consiglio comunale.

Trionfa con , pari al delle preferenze totali. La sua coalizione fa man bassa di seggi, conquistandone ben in consiglio comunale. Enrico Marcigaglia: Si ferma al 19,06% con 2.187 voti . La sua proposta politica porta all’opposizione 1 seggio per il candidato sindaco più altri 2 seggi per la lista collegata.

Si ferma al con . La sua proposta politica porta all’opposizione per il candidato sindaco più altri per la lista collegata. Luca Amato Lazzaroni: Racoglie 1.300 voti ( 11,33% ), garantendosi 1 seggio di diritto sui banchi della minoranza per la coalizione del Partito Democratico.

Racoglie ( ), garantendosi di diritto sui banchi della minoranza per la coalizione del Partito Democratico. Mauro Perozzo: La formazione Nova Republica ottiene 126 voti (1,10%), rimanendo fuori dal consiglio comunale (0 seggi).

La mappa del consiglio comunale: preferenze e seggi (dati ufficiali)

La ripartizione dei seggi delinea la nuova geografia politica della città, dove spiccano notevoli exploit personali in termini di preferenze individuali. L’ex sindaco Alessia Bevilacqua è la consigliera più votata con 658 preferenze.

La Maggioranza (12 seggi + Sindaco)

La corazzata a sostegno di Riccardo Masiero si presenta fortemente articolata, con la lista civica del sindaco a fare la parte del leone.

Lista Riccardo Masiero Sindaco (6 seggi): Sartori Federica (375 preferenze) Carlotto Michele (369 preferenze) Marzotto Oscar (283 preferenze) Cazzavillan Marco (238 preferenze) Savegnago Letizia (217 preferenze) Dal Molin Luca (199 preferenze)

Fratelli d’Italia (2 seggi): Giovanni Lovato (423 preferenze) – il più votato della coalizione di maggioranza Angelo Sartori (116 preferenze)

Liga Veneta (2 seggi): Mario Zuffellato (362 preferenze) Emanuela Fochesato (317 preferenze)

Assieme per Arzignano (1 seggio): Toto De Sanctis (242 preferenze)

Forza Italia (1 seggio): Sterle (279 preferenze)



L’Opposizione (4 seggi)

La minoranza sarà guidata dai due candidati sindaci non eletti e dai consiglieri trainati dal voto di preferenza. Nota di rilievo assoluto per il record di preferenze personali in questa tornata elettorale.

Lega (3 seggi): Enrico Marcigaglia (Candidato sindaco non eletto) Alessia Bevilacqua ( 658 preferenze – record assoluto di voti personali in questa tornata) Faggiana Gianluca (181 preferenze)

Partito Democratico (1 seggio): Luca Amato Lazzaroni (Candidato sindaco non eletto)



Con questi numeri, la giunta Masiero si appresta a iniziare il proprio mandato con una solidissima base politica, mentre l’opposizione, seppur ridotta nei numeri, vedrà la presenza di figure storiche e molto votate sul territorio.