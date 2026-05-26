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26 Maggio 2026 - 10.45

Veneto – Auto finisce fuori strada: 1 ferito grave (FOTO)

REDAZIONE
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TREVISO, 26 MAGGIO – Alle ore 6 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Riese Pio X in via John Kennedy a seguito della fuoriuscita autonoma di un’autovettura . Alla arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto ha provveduto a liberare dalle lamiere il conducente del mezzo, un uomo di cinquant’anni, affidandolo alle cure del personale sanitario SUEM 118. Lo stesso è stato successivamente trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto presenti anche i Carabinieri.

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