Veneto – Ambulanza con paziente a bordo coinvolta in un incidente durante un soccorso

Momenti di tensione nella mattinata a Giacciano con Baruchella (Rovigo), dove un’ambulanza del 118 è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre trasportava un paziente a bordo.

L’episodio si è verificato in via Scavazza. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso avrebbe effettuato una manovra per evitare un’autovettura, finendo poi per urtare un palo della fermata dell’autobus.

A seguito dell’impatto, il conducente dell’ambulanza è rimasto bloccato all’interno del veicolo a causa dello sportello incastrato, pur senza riportare ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Castelmassa, che hanno provveduto a liberare l’autista e a mettere in sicurezza il mezzo. Nel frattempo è stata inviata un’ulteriore ambulanza per garantire il trasferimento del paziente verso l’ospedale.

Presenti anche i carabinieri di Castelmassa per i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa due ore.