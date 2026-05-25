Sciopero treni, stop del personale Fs il 28 e 29 maggio: 24 ore di agitazione nazionale

È stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato che interesserà l’intero comparto ferroviario tra la serata di giovedì 28 e quella di venerdì 29 maggio 2026.

L’agitazione, della durata complessiva di 24 ore, è stata indetta da alcune sigle sindacali autonome in adesione a uno sciopero generale e coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Lo stop inizierà alle ore 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle ore 21 di venerdì 29 maggio.

Treni a rischio e servizi coinvolti

Durante la protesta sindacale potranno registrarsi cancellazioni e ritardi sia sui treni regionali sia su quelli a media e lunga percorrenza, con possibili disagi per i pendolari e per i viaggiatori in tutta Italia.

Per quanto riguarda i collegamenti a lunga percorrenza, sono previsti servizi minimi garantiti, consultabili attraverso l’apposito elenco ufficiale dei treni assicurati in caso di sciopero.

Settore ferroviario e adesioni

La mobilitazione, secondo quanto comunicato, interessa l’intero personale del Gruppo FS e delle società collegate, con possibili ripercussioni sull’intera rete ferroviaria nazionale per l’intera durata dell’agitazione.

Ulteriori aggiornamenti sui servizi garantiti e sulle eventuali modifiche alla circolazione saranno comunicati nelle prossime ore.