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25 Maggio 2026 - 11.07

Castelgomberto, Comune amico delle api. Bambini alla scoperta dei preziosi insetti impollinatori

Elisa Santucci
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Una mattinata speciale dedicata alla natura, all’ambiente e alla sostenibilità quella vissuta dai bambini della scuola dell’infanzia Busato di Castelgomberto in occasione della Giornata mondiale delle api. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e promossa dall’azienda Ocrev, particolarmente attenta ai temi ambientali e della sostenibilità, ha permesso ai più piccoli di conoscere da vicino il ruolo fondamentale delle api per la salute dell’ecosistema e dell’uomo.

Nel territorio di Castelgomberto sono presenti apicoltori e persone impegnate nella tutela di questi preziosi insetti impollinatori, fondamentali per la biodiversità e per l’agricoltura. Proprio per questo, momenti educativi come quello organizzato alla scuola Busato assumono un valore importante nella formazione delle nuove generazioni. Durante l’incontro, Vincenzo Cordiano, presidente regionale dell’associazione Medici per l’Ambiente, ha spiegato ai bambini quanto le api siano essenziali per il pianeta e per la vita quotidiana. Presente anche il sindaco Davide Dorantani, che ha voluto sostenere personalmente l’iniziativa.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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