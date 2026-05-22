Valbruna, dalla Provincia di Bolzano il via libera alla continuità produttiva. Giovine: “Bene. Dirimente l’uso preventivo del Golden Power”

Si apre una nuova fase per le Acciaierie Valbruna, gruppo specializzato nella produzione di acciai speciali e superleghe con stabilimenti a Bolzano e Vicenza. La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato la delibera che consente la concessione dell’area produttiva all’azienda, un provvedimento ritenuto strategico per garantire continuità industriale e occupazionale.

La decisione è stata accolta con favore dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha parlato di un risultato importante sia per il territorio altoatesino sia per quello vicentino. Il ministro ha sottolineato come ora si apra “una fase di collaborazione concreta tra la Provincia autonoma e l’azienda”, con l’obiettivo di tradurre rapidamente l’intesa in azioni operative a tutela della produzione, dell’occupazione e del coinvolgimento dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali.

Il Mimit continuerà a seguire l’evoluzione della vicenda, considerata la rilevanza strategica di Valbruna per il sistema industriale nazionale e per il tessuto economico locale.

Sulla decisione è intervenuto anche il deputato vicentino di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, che ha dichiarato: «Accogliamo con favore la decisione della Giunta provinciale di Bolzano relativa al futuro delle Acciaierie Valbruna. Si tratta di un passaggio importante che apre ora una nuova fase, nella quale sarà fondamentale garantire continuità produttiva, tutela dell’occupazione e pieno coinvolgimento dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali».

Giovine ha poi evidenziato il peso industriale dell’azienda: «Parliamo di un’azienda storica e di un presidio industriale fondamentale per il nostro territorio e per tutto il comparto manifatturiero. La scelta assunta va nella direzione di dare stabilità e prospettiva a una realtà che rappresenta competenze, lavoro e valore industriale».

Nel suo intervento il parlamentare ha inoltre richiamato il ruolo del Governo nella gestione della vicenda: «Un risultato reso possibile anche grazie a un utilizzo preventivo della golden power, fattispecie mai finora messa in campo, che testimonia l’attenzione avuta dal Governo Meloni e in particolare dal ministro Urso fin dal primo istante verso la rilevanza strategica che Acciaierie Valbruna rappresenta per Bolzano e Vicenza».

Infine, Giovine ha sottolineato la necessità di accelerare sui prossimi passaggi operativi: «Ora è necessario continuare a lavorare con responsabilità e concretezza affinché si traducano rapidamente in atti operativi le condizioni per garantire il futuro produttivo dell’azienda e dei suoi lavoratori».