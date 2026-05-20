CRONACA
20 Maggio 2026 - 17.46

Grave incidente in A4 tra auto e tir: 1 morto nell’auto in fiamme (FOTO&VIDEO)

REDAZIONE
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VENEZIA 20 MAGGIO – Intervento dei Vigili del fuoco alle 15:30 di oggi pomeriggio lungo l’autostrada A4 al km 424+600, nei pressi del casello di Noventa di Piave (VE), per un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante. A seguito dell’impatto, la vettura ha preso fuoco.
Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, il conducente dell’auto è deceduto.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Donà di Piave, con il supporto del distaccamento di Motta di Livenza. Le operazioni hanno riguardato lo spegnimento dell’incendio, l’estrazione della persona e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
L’autostrada risulta percorribile: il traffico viene deviato e bypassato attraverso il casello di Noventa di Piave.
Sul posto anche il personale sanitario del Suem 118 e la Polizia Stradale. Dinamica del sinistro in corso di accertamento.

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