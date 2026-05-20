A Molino di Altissimo “L’arte che ci abita”

Molino di Altissimo incontra l’arte locale e lo fa con una mostra appositamente organizzata e visibile durante la famosa Festa della Trota De.Co che si terrà i prossimi 30/31 maggio, 1/2 giugno e 6/7 giugno. Tra i tanti eventi proposti dalla Festa che celebra la prelibatezza simbolo dell’Alta Valle del Chiampo, infatti, ci sarà spazio anche per l’arte con una mostra che verrà inaugurata sabato 30 maggio alle ore 19. La mostra, dal titolo “L’arte che ci abita”, è una esposizione di artisti locali dell’Alta Valle, di tutte le età e sarà visitabile nei giorni della Festa. In particolare, la mostra darà modo di apprezzare i lavori artistici che spazieranno dai pitture e disegni fino ad arrivare a lavori con legno o carta. Lo stesso giorno, verranno aperti anche gli stand gastronomici a base di trota De.Co: un connubio perfetto per la mente e per il gusto.