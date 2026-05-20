ATTUALITA'
20 Maggio 2026 - 19.09

A Molino di Altissimo “L’arte che ci abita”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Molino di Altissimo incontra l’arte locale e lo fa con una mostra appositamente organizzata e visibile durante la famosa Festa della Trota De.Co che si terrà i prossimi 30/31 maggio, 1/2 giugno e 6/7 giugno. Tra i tanti eventi proposti dalla Festa che celebra la prelibatezza simbolo dell’Alta Valle del Chiampo, infatti, ci sarà spazio anche per l’arte con una mostra che verrà inaugurata sabato 30 maggio alle ore 19. La mostra, dal titolo “L’arte che ci abita”, è una esposizione di artisti locali dell’Alta Valle, di tutte le età e sarà visitabile nei giorni della Festa. In particolare, la mostra darà modo di apprezzare i lavori artistici che spazieranno dai pitture e disegni fino ad arrivare a lavori con legno o carta. Lo stesso giorno, verranno aperti anche gli stand gastronomici a base di trota De.Co: un connubio perfetto per la mente e per il gusto.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A Molino di Altissimo "L'arte che ci abita" | TViWeb A Molino di Altissimo "L'arte che ci abita" | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy