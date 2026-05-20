Furti, maranza, sicurezza urbana: 31 nuovi Comuni in Prefettura. Cresce la rete delle videosorveglianze integrate

In Prefettura a Vicenza 31 amministrazioni comunali hanno sottoscritto l’accordo di programma per la sicurezza urbana, un progetto coordinato dalla stessa Prefettura che porta così a 77 il numero totale dei Comuni aderenti al sistema. L’obiettivo è quello di mettere in rete i sistemi di videosorveglianza presenti nei territori, garantendo un presidio più puntuale ed efficace e creando le basi per la futura connessione tra telecamere comunali e impianti statali.

L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra enti locali e Forze dell’Ordine attraverso una piattaforma condivisa di controllo del territorio, utile a migliorare la capacità di prevenzione e intervento contro episodi di criminalità e situazioni di degrado urbano.

Nel servizio realizzato da Elisa Santucci, vengono raccolte anche le testimonianze di alcuni sindaci presenti alla firma, tra cui quelli di Bassano del Grappa, Noventa Vicentina, Chiampo e Asiago, che sottolineano l’importanza dello strumento per la gestione quotidiana della sicurezza.

Tra le criticità evidenziate dagli amministratori locali emergono in particolare episodi di microcriminalità e comportamenti problematici legati a gruppi di minori, indicati come una delle principali preoccupazioni sul fronte della sicurezza urbana.