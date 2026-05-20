APV in crescita ai societari assoluti: Giambellini oro e argento su 100 e 200

Minimi nazionali per Pellanda e la 4×400 junior a trazione cassolese

Nel fine settimana circa 50 atleti dell’Atletica Pedemontana Veneta sono stati protagonisti tra Conegliano e Vittorio Veneto nei Campionati regionali di società assoluti, con la squadra divisa tra sedi di gara femminili e maschili. Una partecipazione ampia che conferma la solidità del progetto tecnico del sodalizio, sostenuto anche per la stagione 2026 da BVR Banca Veneto Centrale, affiancato da Euroventilatori International, AUTOVEGA, Job Italia, Wall Street English, Eurocultura e Sostenibilitalia.

Giambellini protagonista: oro nei 200 e argento nei 100

La copertina è tutta per Davide Giambellini, autore di una doppia prestazione di alto livello. L’atleta del bacino Atletica Arzignano–Ovest Vicentino domina i 200 metri in 21’’36 conquistando l’oro, mentre nei 100 metri centra l’argento in 10’’66, battuto per appena 3 centesimi da Galvan (Libertas Sanp). Crono di valore ancora più significativo considerando il recente intervento ai denti del giudizio e la conseguente terapia antibiotica.

Pellanda da podio e minimo nazionale nei 400

Prestazione di grande spessore per Jacopo Pellanda, che nei 400 metri chiude in 48’’66 conquistando il bronzo assoluto e il primo posto tra gli juniores, centrando anche il minimo individuale per i Campionati italiani under 20. Un risultato che conferma la sua crescita tecnica e agonistica.

Sempre nei 400, la 4×400 maschile interamente targata GS Marconi Cassola — con Pellanda, Loris Piccolotto, Guglielmo Caregnato e Mosè Ferraro — chiude ottava assoluta regionale in 3’28’’13, tempo che vale il pass per i Campionati italiani juniores, aggiungendosi a quello già ottenuto dalla 4×100.

Nelle prove individuali Caregnato è 12° nei 200 metri in 22’’65, mentre Ferraro si distingue nei 3000 siepi con un eccellente terzo posto tra gli junior in 9’52’’65.

Nel salto con l’asta, buono anche il test dell’allievo Elia Campagnolo, che chiude a 3,80 dopo aver tentato l’assalto ai 4 metri, forte del recente 3,90 ai campionati allievi.

Staffette e prove di squadra: Cassola in evidenza

La 4×100 tutta cassolese composta da Guarnieri, Caregnato, Piccolotto e Pellanda ferma il cronometro a 44’’46, confermando la buona compattezza del quartetto.

Rientro Odje e segnali femminili incoraggianti

Tra le donne, rientro significativo per Leo Grace Odje, che torna in gara nei 400 metri dopo il grave infortunio subito agli indoor allievi, chiudendo in 57’’96 una prova incoraggiante in chiave ripartenza stagionale.

Buona prestazione anche per Giulia Fongaro, decima nei 100 metri in 12’’34 con oltre 900 punti tabellari.

Nel lungo, quarto posto allieve per Arianna Giacon con 5,16, mentre nei 400 ostacoli Veronica Orso chiude in 1’07’’98.

La 4×100 femminile (Fongaro, Arianna Lazzati, Orso e Giovanna Maria Vial) chiude in 49’’56, con Orso impegnata anche nell’alto (1,50) e Vial nel triplo (10,49).

Nel mezzofondo buone indicazioni dalle atlete al primo anno di categoria allieve: Caterina Lovato si migliora nei 1500 metri chiudendo in 5’11’’82, mentre Dalia Cracco debutta negli 800 in 2’28’’38.

Nei lanci, positiva la prova della junior cassolese Anna Campesato con 34,46.

Bilancio finale: squadra allieve in crescita

I risultati complessivi rafforzano la posizione della squadra allieve, con particolare impulso dal rientro di Odje e dalla prova nei 400hs di Orso. In crescita anche la formazione femminile assoluta in ottica Club Challenge, la cui classifica — iniziata il primo aprile e in programma fino a fine settembre — vede il gruppo in progressivo consolidamento competitivo.