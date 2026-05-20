Violenza alla Caritas: aggredisce operatore con taglierino e colpisce 20 auto: espulso 29enne straniero

È stato avviato il procedimento di espulsione nei confronti di un 29enne di origine camerunense ritenuto responsabile di una serie di episodi violenti avvenuti nelle ultime settimane a Treviso, tra cui un’aggressione con taglierino a un volontario della Caritas e il danneggiamento di una ventina di auto parcheggiate nel quartiere di Monigo.

Gli agenti della Questura di Treviso, dopo una breve attività investigativa, sono riusciti a identificarlo e a ricostruire il suo coinvolgimento nei diversi episodi, avviando così l’iter amministrativo che porterà all’allontanamento dal territorio nazionale.

L’episodio più grave si è verificato nella mensa della Caritas di via Vernier, dove il 29enne avrebbe improvvisamente perso il controllo, arrivando ad aggredire un volontario al volto con un taglierino dopo un momento di forte tensione. L’uomo si sarebbe poi dato alla fuga, generando panico tra gli operatori e gli utenti presenti.

A seguito dell’accaduto, la struttura aveva temporaneamente sospeso i servizi per rafforzare le misure di sicurezza e tutelare operatori e persone assistite.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo stesso uomo sarebbe anche responsabile di una serie di atti vandalici avvenuti a fine aprile nel quartiere di Monigo, dove nella notte sarebbero state danneggiate circa venti auto in sosta. In uno dei casi, un veicolo sarebbe stato anche dato alle fiamme.

Gli episodi avevano destato forte allarme tra i residenti e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Dopo la denuncia per lesioni aggravate e danneggiamenti, la Questura ha individuato il sospettato e ha avviato le procedure per il rifiuto del permesso di soggiorno e la successiva espulsione.

Il procedimento rientra in una più ampia serie di provvedimenti adottati negli ultimi giorni dalle autorità di pubblica sicurezza nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di comportamenti violenti o irregolari nel territorio cittadino.