Fuochi d’artificio in strada e clienti ubriachi: chiuso per 7 giorni un bar a Vicenza

Sette giorni di chiusura per un bar della zona ovest di Vicenza. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della provincia di Vicenza, Francesco Zerilli, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., con sospensione dell’attività e delle licenze del locale.

Alla base della decisione ci sono tre esposti presentati da condomini e residenti della zona, che segnalavano continui problemi di ordine pubblico e disturbo della quiete. Secondo quanto riferito, il bar sarebbe diventato un punto di ritrovo per persone considerate pericolose, con rumori molesti a tutte le ore e persino l’accensione di fuochi d’artificio sulla strada davanti al locale da parte degli avventori.

Dopo le segnalazioni, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli amministrativi e di sicurezza all’interno e nelle vicinanze dell’esercizio pubblico.

Durante una verifica effettuata il 1° febbraio 2026, una cliente del locale, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, è stata denunciata per aver insultato gli agenti impegnati nei controlli.

Successivamente, l’11 marzo 2026, il gestore del bar è stato sanzionato perché somministrava bevande e ospitava un piccolo concerto musicale senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni comunali.

Un ulteriore controllo, avvenuto il 24 aprile 2026, ha portato all’identificazione di numerosi clienti con precedenti penali o di polizia. Alcuni di loro si trovavano in evidente stato di ebbrezza alcolica e, secondo quanto riferito dalla Questura, avrebbero ripetutamente infastidito gli operatori delle forze dell’ordine durante le attività di verifica.

La valutazione complessiva degli episodi e delle segnalazioni raccolte ha quindi portato il Questore a firmare il provvedimento di chiusura temporanea del locale per sette giorni.