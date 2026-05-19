CRONACA
19 Maggio 2026 - 17.15

Bimbo di 7 anni investito dall’auto guidata dalla madre: grave

REDAZIONE
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THIENE, 19 MAGGIO – Un bimbo di 7 anni oggi è scivolato mentre saliva nell’auto della madre e la donna non si è accorta, ha messo in moto e il bimbo è rimasto schiacciato dalle ruote.

L’investimento è accaduto nel pomeriggio di oggi tra via Milano e via San Gaetano a Thiene, nella zona della cittadella degli studi. Secondo le prime ricostruzioni sono state le urla del piccolo a mettere in allarme la mamma. Da qui la chiamata ai sanitari del Suem 118 che arrivati sul posto hanno stabilizzato il bambino che è stato trasportato all’Ospedale San Bortolo di Vicenza dove è ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica in condizioni gravi. ANSA VENETO

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