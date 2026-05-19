Sorprende il ladro nell’edicola all’alba: titolare aggredito e rapinato, caccia al bandito nel Padovano

Momenti di paura all’alba di oggi, 19 maggio, a Conselve, dove un commerciante è stato aggredito durante una rapina nella sua edicola di via Verdi. Il responsabile, descritto dai primi testimoni come un uomo di origine nordafricana, è riuscito a fuggire dopo una violenta colluttazione ed è ora ricercato dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione, il figlio del titolare era arrivato nella rivendita poco dopo le 6 per aprire l’attività quando ha sorpreso un uomo all’interno del negozio intento a rubare. Il malvivente, scoperto mentre cercava di portare via il denaro, avrebbe reagito aggredendo il commerciante per garantirsi la fuga.

Tra i due è nata una colluttazione terminata con il ferimento dell’edicolante, mentre il rapinatore è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno sentito le urla provenire dall’attività commerciale.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Abano Terme e i sanitari del Suem 118. Il commerciante è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Monselice: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche del fuggitivo, che potrebbe aver riportato contusioni durante la colluttazione. I militari stanno passando al setaccio la zona attorno all’edicola, compreso un albergo dismesso poco distante, già noto in passato come rifugio di fortuna per senzatetto e persone sbandate.

Acquisite anche le immagini della videosorveglianza comunale per ricostruire nel dettaglio i movimenti del sospettato e le fasi della rapina. Informato dell’accaduto anche il sindaco di Conselve, Umberto Perilli, che ha espresso solidarietà ai gestori dell’edicola e garantito piena collaborazione alle forze dell’ordine.