Pojana Maggiore è il paese più videosorvegliato. Obiettivo: sicurezza e decoro

Pojana Maggiore punta sulla sicurezza urbana e diventa uno dei Comuni più videosorvegliati del Veneto, con il più alto numero di telecamere installate in rapporto agli abitanti in provincia di Vicenza. L’amministrazione comunale ha investito negli ultimi anni in un sistema capillare composto da Targa System, telecamere di contesto e nuovi dispositivi contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. L’obiettivo è rafforzare i controlli sul territorio, prevenire reati e garantire maggiore sicurezza e decoro ai cittadini. Interviste all’assessore alla Sicurezza Luigi Pozza e al sindaco Paola Fortuna.





