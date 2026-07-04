Panico fuori dallo Sherwood Festival: spari da un’auto, denunciati due giovani

Momenti di paura nella serata di venerdì a Padova, dove due giovani hanno esploso alcuni colpi da un’auto nel parcheggio dello Sherwood Festival, facendo scattare l’allarme tra le persone presenti. L’arma utilizzata si è poi rivelata essere una pistola a salve.

I due, di 21 e 22 anni, sono stati denunciati dalla Polizia per pubblica intimidazione con uso di armi.

L’intervento è scattato dopo numerose chiamate al 113 da parte di cittadini che, sentendo gli spari, si sono riparati dietro barriere stradali e new jersey temendo si trattasse di un’aggressione armata.

Poco dopo gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile hanno rintracciato una BMW con a bordo i due giovani. Durante il controllo è stata trovata una riproduzione di una pistola semiautomatica calibro 9 a salve con caricatore inserito, mentre nel bagagliaio dell’auto sono state rinvenute altre 32 cartucce a salve. Uno dei due, titolare di porto di fucile per uso caccia, aveva inoltre con sé una cartuccia calibro .308 Winchester.

L’autista è stato sottoposto all’alcoltest, risultato positivo. Per questo motivo gli agenti hanno disposto il fermo amministrativo del veicolo.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha inoltre attivato la Divisione Polizia Anticrimine per valutare l’adozione di misure di prevenzione personali nei confronti dei due giovani, tra cui il foglio di via obbligatorio e l’avviso orale.

Come previsto dalla legge, i due denunciati sono da ritenersi presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità con sentenza irrevocabile.