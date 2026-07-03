In piedi sul tetto di un vaporetto in corsa, il video fa il giro del web. Zaia: «Gesto irresponsabile e offensivo»

Sotto: il video

Un uomo si è arrampicato sul tetto di un vaporetto in piena navigazione nel centro storico di Venezia, dando vita a una pericolosa bravata ripresa dai presenti e diventata in poche ore virale sui social.

L’episodio è avvenuto nel Bacino di San Marco, tra la zona dei Giardini della Biennale e San Zaccaria. Nel video si vede il protagonista, con una maglietta gialla e un berretto bianco, camminare sul tettuccio dell’imbarcazione mentre questa è in movimento. L’uomo sembra anche rispondere a gesti alle persone che lo invitavano a scendere.

La scena è stata condivisa, tra gli altri, dalla consigliera comunale Monica Poli, conosciuta come “Lady Pickpocket” per il suo impegno contro i borseggiatori e a favore del decoro urbano. A corredo del filmato ha scritto: «Basta, rispetto per la nostra città!».

Sul caso è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha condannato duramente l’accaduto.

«Ennesima bravata che offende la nostra Venezia. Mi hanno appena girato questo… Venezia merita rispetto, sempre. Salire sul tetto di un vaporetto non è una bravata: è un gesto irresponsabile, pericoloso e offensivo nei confronti della città, dei lavoratori del trasporto pubblico e di tutti i cittadini. Mi auguro che il responsabile venga individuato e pesantemente sanzionato. C’è un limite che non può essere superato», ha dichiarato.

Nel frattempo un natante della Polizia locale ha raggiunto il vaporetto con la sirena attivata nel tentativo di fermare l’imbarcazione e identificare il responsabile, che però è riuscito ad allontanarsi. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla sua identità.