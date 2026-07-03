Furgone con operai finisce fuori strada: sette feriti, due trasportati in elicottero

Grave incidente stradale questa mattina a Bondeno, in provincia di Ferrara, dove un veicolo con a bordo alcuni operai diretti al lavoro è rimasto coinvolto in un sinistro che ha provocato il ferimento di sette persone.

L’allarme è scattato intorno alle 6. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelmassa sono intervenuti in via Suore Redena, dove hanno trovato il mezzo incidentato. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente, operando in stretta collaborazione con il personale sanitario impegnato nelle operazioni di soccorso.

Il bilancio è di sette feriti. Due persone, a causa delle condizioni riportate, sono state trasferite in ospedale con l’elisoccorso, mentre gli altri cinque feriti sono stati assistiti e affidati alle cure del personale del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità nella zona.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza risultavano ancora in corso nelle ore successive all’incidente.