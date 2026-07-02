Ovest Vicentino – Bambino di 9 anni minacciato in casa: denunciata la nonna

Nei giorni scorsi, al termine di un’attività investigativa avviata a seguito della presentazione di una denuncia per minaccia aggravata ai danni di un bambino di 9 anni di origini straniere, i Carabinieri della Carabinieri Tenenza di Montecchio Maggiore hanno deferito in stato di libertà la nonna paterna della vittima.

La donna, una anziana signora di origine serba residente nella Valle del Chiampo, è indagata per una vicenda che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, affonderebbe le radici in dissapori familiari con la nuora, riacutizzati negli ultimi tempi.

In questo contesto, e secondo l’ipotesi accusatoria, con il presunto intento di indurre il nipote ad assumere comportamenti oppositivi nei confronti della madre, all’interno della propria abitazione e in presenza del solo minore, la donna lo avrebbe intimidito brandendo una penna utilizzata come oggetto idoneo all’offesa, con lo scopo di costringerlo a rendere dichiarazioni denigratorie nei confronti della madre. Il tutto sarebbe stato inoltre registrato tramite il telefono cellulare.

Conclusi gli accertamenti di rito e raccolti elementi ritenuti gravi dagli inquirenti, l’anziana è stata quindi deferita alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di minacce aggravate.