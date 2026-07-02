Confimi Apindustria Vicenza – Banco Bpm, siglato un accordo da 25 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese

Un plafond di 25 milioni di euro a favore degli associati di Confimi Apindustria Vicenza: è questo l’esito dell’accordo di collaborazione siglato da Confimi Apindustria Vicenza e Banco Bpm, volto a rafforzare il sostegno al tessuto produttivo vicentino e favorire la crescita delle piccole e medie imprese.

Lo stanziamento prevede condizioni economiche di favore su finanziamenti e linee di credito: le condizioni saranno definite in base al merito creditizio delle singole imprese, per garantire interventi mirati ed efficaci. L’accordo prevede inoltre incontri informativi e momenti di approfondimento con gli esperti della banca, per supportare gli imprenditori nell’accesso agli strumenti finanziari e nelle scelte strategiche.

«In un momento di difficoltà per le aziende, come quello che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi, per le note ragioni legate alla geopolitica e ai conflitti internazionali – commenta Mariano Rigotto, presidente di Confimi Apindustria Vicenza -, avere un accesso più semplice al credito, consulenza qualificata e servizi specialistici evoluti, è davvero una chance in più per le nostre imprese. In questo modo mettiamo a sistema la nostra conoscenza del territorio dal punto di vista industriale con le competenze e gli strumenti messi a disposizione da Banco BPM».

«Questo accordo rappresenta un passo concreto nel rafforzamento del nostro impegno a fianco delle imprese del territorio vicentino – sono le parole di Alberto Melotti, Responsabile della Direzione Territoriale Verona e Nord Est di Banco Bpm -. Affiancheremo le aziende sia nella gestione quotidiana, sia nei progetti e percorsi di sviluppo, anche sui mercati internazionali, con soluzioni finanziarie dedicate e un team di specialisti pronti ad accompagnarle in una fase economica che richiede visione, solidità e capacità di innovazione».