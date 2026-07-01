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1 Luglio 2026 - 10.06

Vicenza: dal 2 al 5 luglio modifiche alla viabilità in Viale Trento

Nicoletta Ugolini
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Per completare la posa della nuova condotta di acquedotto lungo Viale Diaz, Viacqua ha programmato alcuni interventi conclusivi nelle serate tra il 2 e il 5 luglio. Per queste attività verrà chiuso l’accesso veicolare a Viale Trento dalla rotatoria dell’Albera.

In continuità con le misure già adottate in precedenza e allo scopo di ridurre i disagi alla circolazione, le operazioni previste verranno condotte in orario notturno, tra le 22.00 e le 6.30 di tutte e tre le serate. Si renderà necessario  chiudere l’accesso a Viale Trento dalla rotatoria, per chi procede in direzione del centro città. Il traffico proveniente da Viale Trento verrà invece deviato sulla corsia sud e immesso nella rotatoria con l’ausilio di movieri.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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