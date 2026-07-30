Strada del Melaro chiusa dal 3 al 31 agosto per lavori della linea ferroviaria Alta Capacità/Alta Velocità Verona–Bivio Vicenza

Altavilla Vicentina, 30 luglio 2026 – Strada del Melaro chiusa dal 3 al 31 agosto 2026 per consentire i lavori di realizzazione della linea ferroviaria Alta Capacità/Alta Velocità Verona–Bivio Vicenza (1° lotto funzionale).

Lo comunica Vi.abilità Srl, società che per conto della Provincia di Vicenza gestisce le strade di competenza, tra cui appunto la S.P. 34 “Altavilla”, cosiddetta strada del Melaro.

La chiusura sarà in vigore dalle ore 8:30 di lunedì 3 agosto 2026 alle ore 5:00 di lunedì 31 agosto 2026 nel tratto compreso tra via Silvio Pellico e via Cavour, nel Comune di Altavilla Vicentina.

Le deviazioni saranno segnalate in loco con apposita cartellonistica.

Per i veicoli fino a 3,5 tonnellate saranno predisposti percorsi alternativi attraverso la viabilità comunale di Altavilla Vicentina e Montecchio Maggiore, con transito lungo via Selva Bassa, via Giuseppe Mazzini, via Cavour e via Silvio Pellico, seguendo la segnaletica installata.

Per i mezzi pesanti, e in generale per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, la deviazione avverrà lungo la bretella di collegamento dall’ex casello autostradale di Montecchio Maggiore verso la S.S. 11 Padana Superiore, con successivo instradamento verso Vicenza e Altavilla Vicentina attraverso il sottopassaggio di via Tabernulae per poi riprendere la S.P. 34 Altavilla, secondo la segnaletica predisposta.

Resterà garantito l’accesso ai residenti e alle proprietà situate nel tratto interessato dai lavori. Sarà inoltre sempre possibile raggiungere il distributore di carburante attraverso la nuova viabilità comunale di Altavilla Vicentina, con accesso da Via Cavour.

Si invitano gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione previste.

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