Oggi giornata caldissima: allerta gialla per ondate di calore su gran parte del Veneto

VENETO, 29 LUGLIO 2026 – Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso oggi un nuovo bollettino dichiarando l’allerta gialla (fase di attenzione) per il rischio di ondate di calore per oggi mercoledì 29 luglio, su gran parte del Veneto.E’ previsto disagio intenso sulle zone pedemontane, pianeggianti e costiere. Instabilità sui rilievi con probabili rovesci o temporali, localmente anche intensi.Per i prossimi giorni, giovedì e venerdì, sono previste fasi di instabilità a ridosso dei rilievi dove sono possibili locali rovesci o temporali.

Il disagio fisico sarà in aumento ed in prevalenza intenso.Per approfondimenti: https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd