Incendio nella canna fumaria di una pizzeria a San Marco: evacuati clienti e hotel (FOTO)

VENEZIA, 29 LUGLIO 2026 – Un incendio si è sviluppato nella canna fumaria di una pizzeria nel sestiere San Marco, a Venezia. L’episodio è avvenuto ieri sera, martedì 28 luglio, intorno alle 23; le cause del rogo sono ancora da accertare. Non si registrano feriti.

Durante le operazioni di soccorso, la pizzeria e l’albergo adiacente sono stati evacuati a scopo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Venezia con due autopompe lagunari, che hanno raggiunto la copertura dell’edificio attraverso un abbaino. Utilizzando manichette e idranti, hanno spento le fiamme e raffreddato la canna fumaria, evitando che l’incendio si propagasse.