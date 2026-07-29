CRONACAVENETO
29 Luglio 2026 - 10.16

Incendio nella canna fumaria di una pizzeria a San Marco: evacuati clienti e hotel (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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VENEZIA, 29 LUGLIO 2026 – Un incendio si è sviluppato nella canna fumaria di una pizzeria nel sestiere San Marco, a Venezia. L’episodio è avvenuto ieri sera, martedì 28 luglio, intorno alle 23; le cause del rogo sono ancora da accertare. Non si registrano feriti.

Durante le operazioni di soccorso, la pizzeria e l’albergo adiacente sono stati evacuati a scopo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Venezia con due autopompe lagunari, che hanno raggiunto la copertura dell’edificio attraverso un abbaino. Utilizzando manichette e idranti, hanno spento le fiamme e raffreddato la canna fumaria, evitando che l’incendio si propagasse.

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