CRONACA
29 Luglio 2026 - 10.13

Tamponamento tra mezzi pesanti in A4: camionista grave, code e traffico deviato (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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VENETO, 29 LUGLIO 2026 – Dalle 7:15 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono impegnati lungo l’autostrada A4, in direzione Milano, all’altezza del km 436, nel territorio comunale di Cessalto (Treviso), per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenute le squadre di San Donà di Piave (Venezia) e Motta di Livenza (Treviso), con il supporto dell’autogrù della sede di Mestre.

I Vigili del Fuoco hanno estratto dall’abitacolo uno degli autisti, rimasto incastrato a seguito dell’impatto. L’uomo, sempre cosciente, è stato stabilizzato sul posto dal personale del Suem 118, intervenuto anche con l’elisoccorso.

Le operazioni di messa in sicurezza sono tuttora in corso. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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