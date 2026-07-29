Aggredisce un passante e chi cerca di fermarlo: Foglio di Via obbligatorio

PADOVA, 29 LUGLIO 2026 – Le Volanti della Questura di Padova hanno bloccato ieri un cittadino nigeriano di 34 anni che, senza alcun motivo apparente, ha colpito con dei pugni al volto due persone nei pressi di Piazza della Frutta.

L’uomo si è scagliato per primo contro un padovano di 37 anni, colpito con un pugno all’addome mentre usciva da un negozio, pur non avendo alcun legame con l’aggressore. Un altro cittadino intervenuto per bloccarlo è stato a sua volta aggredito a pugni e sputi.

Fermato dagli agenti, il 34enne — titolare dello status di rifugiato politico — è stato condotto in questura, dove è emerso un lungo elenco di precedenti: spaccio di droga, danneggiamento, porto di armi, furto aggravato, violenza sessuale, percosse, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Tra gli episodi più gravi: l’arresto per spaccio nel 2017, la denuncia per violenza sessuale a Roma nel 2021, le aggressioni ai danni di dipendenti di un fast food, di un autista di autobus e di un controllore ferroviario a Bologna nel 2023, fino al tentativo di rapina di un telefono a un turista lo scorso 16 giugno.

Il questore Marco Odorisio ha disposto per l’uomo un Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Padova per 4 anni, oltre alla segnalazione dell’Ufficio Immigrazione alla Commissione territoriale competente per l’avvio della revoca del permesso di soggiorno per asilo.

