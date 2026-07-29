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29 Luglio 2026 - 9.26

Arpav: è l’estate più calda in Veneto dal 1992, e il caldo record non è ancora finito

Nicoletta Ugolini
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VENETO, 29 LUGLIO 2026 – Dopo una breve tregua tra il 22 e il 27 luglio, da oggi il Veneto è alle prese con un nuovo rialzo termico, dovuto alla spinta verso nord dell’alta pressione nordafricana. Le temperature cresceranno progressivamente, superando le medie stagionali, fino al picco atteso nel weekend.

Tra venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto sono previsti valori molto elevati su tutta la regione: massime fino a 39-40 gradi in pianura e minime notturne oltre i 20 gradi, con notti tropicali diffuse e punte di 25-26 gradi su pianura e costa. Il caldo si farà sentire anche in montagna, con anomalie di 8-9 gradi sopra la norma e zero termico oltre i 4500 metri.

Secondo Arpav l’ondata potrebbe risultare più intensa di quella di fine giugno e proseguire almeno fino a buona parte della prossima settimana.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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