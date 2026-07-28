Ulss 8 Berica, liste d’attesa in calo e attività ambulatoriale in crescita: assunti 19 nuovi professionisti

I dati confermano i primi effetti del percorso avviato a giugno. Gerosa: «Il lavoro sta dando i suoi frutti». Assembergs: «Merito dell’impegno quotidiano dei nostri professionisti»

Prosegue il percorso di miglioramento avviato dall’Ulss 8 Berica sul fronte dell’organizzazione dei servizi e della riduzione delle liste d’attesa. È quanto emerso dal Collegio di Direzione che si è svolto oggi alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Gino Gerosa, a un mese dal precedente incontro del 26 giugno, durante il quale la Direzione Strategica e il Collegio avevano concordato un ciclo di confronti con i singoli Dipartimenti per affrontare alcune criticità interne e rafforzare il lavoro di squadra.

Nel corso delle ultime settimane sono stati avviati incontri con le singole Unità Operative Complesse (U.O.C.), che hanno portato all’adeguamento delle schede di budget e alla raccolta delle richieste dei Dipartimenti in termini di personale e investimenti.

Da questo confronto sono scaturite 8 nuove assunzioni di medici e 11 di infermieri, un rafforzamento dell’organico che, secondo l’Azienda sanitaria, ha contribuito direttamente ai risultati registrati.

I dati illustrati durante il Collegio evidenziano infatti un calo delle liste d’attesa e una crescita dell’attività ambulatoriale dell’1,4% rispetto al 2025, confermando i primi effetti positivi del percorso intrapreso.

«I dati di oggi confermano che il lavoro avviato a giugno sta dando i suoi frutti – commenta l’assessore regionale alla Sanità Gino Gerosa –. Ringrazio la Direzione Strategica e i professionisti della salute dell’Ulss 8, riconfermando l’impegno del Governo regionale a sostenere le Aziende per garantire i servizi e rispondere ai bisogni di salute dei cittadini».

Soddisfatto anche il direttore generale Peter Assembergs: «Il calo delle liste d’attesa conferma il buon lavoro dei nostri professionisti in questo mese di confronto con i Dipartimenti. Ringrazio tutto il personale per l’impegno quotidiano».

Per il direttore del Dipartimento Chirurgie Specialistiche, Roberto Saetti, «i primi risultati confermano l’utilità degli incontri e la bontà del percorso intrapreso. I confronti con i Dipartimenti sono stati particolarmente apprezzati dai direttori delle UOC, contribuendo a creare un clima professionale più favorevole».

Anche il direttore del Dipartimento Area Chirurgica, Cristiano Finco, sottolinea che «i risultati raggiunti sono frutto del lavoro che il personale dell’Azienda ha sempre dimostrato, anche alla luce del ritrovato equilibrio».

Un giudizio positivo arriva anche dal direttore del Dipartimento Cardiovascolare, Claudio Bilato, secondo il quale «se il buon giorno si vede dal mattino abbiamo intrapreso la strada corretta».

Sul fronte amministrativo, il direttore del Dipartimento Amministrativo Filippo Paccanaro evidenzia come sia stato avviato «un percorso di riorganizzazione dei processi per migliorare gli investimenti e fare squadra con i professionisti della salute».

Diversa la posizione del direttore del Dipartimento Urgenza-Emergenza, Vinicio Danzi, che ha preferito non esprimere un giudizio in attesa di chiarimenti relativi alla gestione dei Pronto soccorso, definita un ambito particolarmente critico del Dipartimento.

Infine, la direttrice del Distretto Est Chiara Marangon e il referente della specialistica ambulatoriale interna Francesco Conzada hanno evidenziato la necessità di definire e sviluppare ulteriormente i flussi e i processi di cura e assistenza sul territorio, anche alla luce dell’attivazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità.