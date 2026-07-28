Sting arriva a Bassano: concerto verso il sold out, attese oltre 8.000 persone

Bassano del Grappa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate. Venerdì 31 luglio, alle 21.30, Sting salirà sul palco del Parco Ragazzi del ’99 per il concerto conclusivo della terza edizione del Bassano Music Park, organizzato da DuePunti Eventi. L’evento è ormai vicino al tutto esaurito, con oltre 8.000 spettatori attesi e gli ultimissimi biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone.

La tappa bassanese del tour mondiale del celebre artista britannico rappresenta anche un’importante vetrina per la città, che si prepara ad accogliere pubblico proveniente da tutta Italia e anche dall’estero.

Per l’occasione Sting si esibirà in formazione trio insieme al chitarrista Dominic Miller e al batterista Chris Maas, proponendo uno spettacolo già accolto con entusiasmo da pubblico e critica.

Dai grandi successi dei Police ai brani più celebri della sua carriera solista, il concerto offrirà una scaletta che ripercorre oltre quarant’anni di musica. A 74 anni l’artista continua infatti a dominare la scena con uno spettacolo capace di unire energia, tecnica e repertorio.

Il tour “STING 3.0” inaugura una nuova fase del percorso artistico del musicista, che nel corso della sua carriera ha saputo innovare sia come solista sia come frontman e compositore dei Police. Lo spettacolo rilegge il suo vasto catalogo attraverso la formula essenziale del trio e ha ispirato anche il nuovo singolo “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, mixato dal quattro volte vincitore dei Grammy Robert Orton e pubblicato da Cherrytree Music Company/Interscope Records.

Al tour è collegata anche l’uscita dell’album dal vivo “STING 3.0 LIVE”, una raccolta dei suoi più grandi successi che comprende, tra gli altri, la prima pubblicazione live di “Be Still My Beating Heart” e una nuova versione dal vivo di “Fragile”, brano del 1987 recentemente tornato al centro dell’attenzione grazie alla reinterpretazione corale inserita nella miniserie Netflix Adolescence.

La carriera di Sting è costellata di riconoscimenti. Ha venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e conquistato 17 Grammy Awards, oltre a un Golden Globe, quattro candidature agli Oscar, una nomination ai Tony Award, il Century Award della rivista Billboard e il Kennedy Center Honors. Fa inoltre parte della Rock and Roll Hall of Fame.

Accanto all’attività musicale, Sting è da sempre impegnato sul fronte dei diritti umani. Ha sostenuto organizzazioni come Amnesty International e Live Aid e nel 1989 ha fondato insieme alla moglie Trudie Styler il Rainforest Fund, nato per proteggere le foreste pluviali e le popolazioni indigene che le abitano.

Le porte del Parco Ragazzi del ’99 apriranno alle 19.00, quando prenderà il via il pre-festival con l’animazione di Radio Company e l’area food & beverage.

Gli organizzatori invitano inoltre il pubblico a prenotare in anticipo il parcheggio per agevolare l’arrivo all’evento attraverso il sito del Bassano Music Park.

Bassano Music Park è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa, con il supporto di BVR – Banca Veneto Centrale, Unicomm con Famila ed Emisfero, Univer 2000, Cristiano di Thiene con Aeronautica Militare, Campari Group con Aperol Spritz, Birra Kozel, Gruppo Fimauto Gemelli, Porto di Mare, Sidastico, Arredo Group, De Pretto Ricevimenti, Ticketone e Artel. Media partner dell’iniziativa sono Il Giornale di Vicenza, TVA Vicenza, Tele Chiara e Radio Company.

Per informazioni è possibile contattare DuePunti Eventi al numero 0445 360516 oppure scrivere all’indirizzo eventi@duepuntieventi.com.