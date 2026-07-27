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27 Luglio 2026 - 16.57

Fieracavalli, si rinnova il progetto con il carcere di Montorio: nuovi tirocini per i detenuti

Nicoletta Ugolini
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VERONA, 27 LUGLIO 2026 – Si rinnova, dopo dieci anni di attività, la collaborazione tra Fieracavalli, l’Asd Horse Valley e la Casa Circondariale di Verona. Il progetto “Fieracavalli – Terreni Fertili” si amplia rispetto alla precedente edizione con cinque tirocini destinati ai detenuti diplomati e nuovi percorsi formativi dedicati ad accoglienza, ristorazione e servizi di hospitality.

L’iniziativa nasce dall’idea che il rapporto tra uomo e cavallo possa diventare un’occasione di crescita personale e professionale. Dal 2016 a oggi ha coinvolto 184 detenuti del carcere di Montorio, portando al conseguimento di 58 diplomi di tecnico di scuderia grazie a un percorso formativo curato da veterinari, maniscalchi e istruttori specializzati.

Il nuovo protocollo d’intesa, valido fino al 2028, segna una nuova fase del progetto: introduce tirocini pratici di tre mesi, pensati per favorire l’autonomia dei detenuti e offrire nuove opportunità di reinserimento sociale e lavorativo.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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