Scontro auto-moto: morto centauro

Un giovane di 27 anni, residente a Bassano del Grappa, è morto all’ospedale San Bassiano dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la strada statale 47 della Valsugana, a Rosà.

Il ragazzo era alla guida della sua moto quando, secondo le prime ricostruzioni, si è scontrato con un’auto. Le sue condizioni sono apparse gravi fin dall’arrivo dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso in condizioni critiche. Qui, poche ore dopo, è deceduto.