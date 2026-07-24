Minaccia i carabinieri durante un controllo in una sala slot: denunciato 41enne straniero ubriaco

Notte movimentata a Bassano del Grappa, dove un 41enne cittadino marocchino, residente anagraficamente nel Bassanese ma di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per minaccia a pubblico ufficiale. Per l’uomo è scattata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza.

L’episodio si è verificato intorno all’una della notte appena trascorsa, quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Bassano del Grappa è arrivata, tramite il numero unico di emergenza 112, una segnalazione relativa alla presenza di un cliente molesto all’interno di una sala slot del centro cittadino, dove stava arrecando disturbo agli altri avventori.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa sono intervenuti rapidamente sul posto, individuando il soggetto segnalato. Secondo quanto ricostruito, il 41enne avrebbe manifestato fin da subito irritazione per la presenza dei carabinieri, mostrando evidenti sintomi riconducibili a un forte stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.

Invitato a uscire dal locale e a esibire un documento di identità, l’uomo avrebbe opposto resistenza, seppur alla fine ottemperando alle richieste dei militari. Durante il controllo, però, il suo atteggiamento sarebbe diventato sempre più aggressivo: avrebbe rivolto minacce ai carabinieri nel tentativo di ostacolare l’attività di polizia e avrebbe anche cercato di aggredirli.

L’uomo è stato quindi bloccato e messo in sicurezza dai militari dell’Arma, con il supporto del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, intervenuto in ausilio.

Accompagnato negli uffici della Compagnia Carabinieri, il 41enne avrebbe continuato a mantenere un comportamento antisociale, rendendo necessario, in più occasioni, l’intervento dei militari per riportarlo alla calma. Solo dopo essersi tranquillizzato sono state concluse le procedure di rito ed è stato fatto allontanare.

Al termine degli accertamenti, il 41enne è stato deferito in stato di libertà con l’accusa di minaccia a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Come precisato dall’Arma, il provvedimento è stato adottato d’iniziativa dal Comando procedente e, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, l’eventuale responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.