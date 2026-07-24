Oltre 1,3 chili di droga sequestrati in sei mesi: intensificati i controlli della Polizia Locale nel Nord Est Vicentino

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale del Consorzio Nord Est Vicentino nel contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nei 17 Comuni consorziati. Un’azione che rientra nelle politiche di sicurezza urbana promosse dai sindaci del territorio, con l’obiettivo di garantire un presidio costante delle aree pubbliche e prevenire fenomeni di degrado, illegalità e microcriminalità.

Il bilancio del primo semestre del 2026 evidenzia un’intensa attività operativa. Nei primi sei mesi dell’anno gli agenti hanno sequestrato complessivamente 1.360 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 1.276 grammi di hashish, 40 grammi di cocaina, 50 grammi di marijuana, 0,7 grammi di eroina e una pianta di marijuana.

L’attività investigativa e di controllo ha portato inoltre all’arresto di due persone e alla denuncia in stato di libertà di altre nove, mentre sono state eseguite 30 perquisizioni tra personali, domiciliari e veicolari.

Sul fronte dei sequestri, la Polizia Locale ha effettuato 13 sequestri penali e 28 sequestri amministrativi, contestando 31 violazioni dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

I controlli vengono svolti sia in uniforme che in abiti civili e con il supporto dell’unità cinofila, impiegata regolarmente nelle aree considerate più sensibili dei Comuni consorziati. Il cane antidroga rappresenta uno strumento fondamentale sia per aumentare l’efficacia dei controlli sia per svolgere un’importante funzione di deterrenza nei confronti di chi intende spacciare o detenere sostanze stupefacenti.

Il Consorzio Nord Est Vicentino ha confermato che l’attività proseguirà anche nella seconda parte dell’anno, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione, ai parchi pubblici, alle aree vicine agli istituti scolastici e alle zone maggiormente frequentate durante il periodo estivo, per garantire una presenza costante sul territorio e rispondere alle esigenze di sicurezza espresse dalle amministrazioni comunali e dai cittadini.