Basilica Palladiana, terrazza aperta fino al 30 settembre: ultimo weekend per la mostra di Guido Harari

La Basilica Palladiana di Vicenza prolunga l’apertura della sua terrazza panoramica per tutta l’estate e si prepara a salutare la mostra di Guido Harari con un fine settimana ricco di appuntamenti.

Fino al 30 settembre la terrazza resterà aperta da martedì a domenica, con gli stessi orari del monumento: dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30. I visitatori potranno passeggiare ammirando la vista sui tetti della città e sul colle di Monte Berico. L’accesso è compreso nel biglietto della Basilica, che costa 6 euro l’intero e 4 euro il ridotto.

Domenica 26 luglio sarà invece l’ultimo giorno utile per visitare la mostra “Guido Harari. Incontri. 50 anni di fotografie e racconti”, un’esposizione che raccoglie oltre 300 fotografie, installazioni, filmati originali, proiezioni, manifesti e memorabilia, ripercorrendo le diverse tappe della carriera del celebre fotografo: dagli esordi negli anni Settanta come fotografo e giornalista musicale ai ritratti, fino ai lavori realizzati nei campi dell’editoria, della pubblicità, della moda e del reportage.

A conclusione del percorso espositivo trovano spazio anche “Occhi di Vicenza”, i ritratti fotografici realizzati da Guido Harari nella Caverna Magica allestita nei mesi scorsi in Basilica Palladiana: una raccolta di volti e sguardi che raccontano la città attraverso le emozioni dei suoi protagonisti.

Sabato 25 luglio la mostra offrirà un’apertura straordinaria fino a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23.30. Per l’iniziativa “Sabato sera in Basilica”, dalle 18 alle 23.30 gli under 35 potranno accedere con un biglietto speciale da 5 euro, mentre per tutti gli altri visitatori sarà disponibile il biglietto ridotto a 10 euro.

Domenica 26 luglio, inoltre, Guido Harari sarà presente in mostra dalle 10 alle 18 per firmare i cataloghi e incontrare il pubblico, rispondendo alle domande dei visitatori.

Dal 28 al 29 luglio il salone della Basilica sarà parzialmente chiuso per consentire il disallestimento dell’esposizione. Il 30 luglio il salone resterà completamente chiuso, mentre il loggiato sarà accessibile solo in parte: in quella giornata sarà applicata una tariffa ridotta di 2 euro, comprensiva dell’accesso alla terrazza. Dal 1° agosto il monumento tornerà completamente visitabile con le tariffe ordinarie di 6 euro per l’intero e 4 euro per il ridotto.

Prosegue anche la stagione del bar in terrazza, aperto fino al 30 settembre il mercoledì (ad eccezione del 5 e 12 agosto), il venerdì e il sabato dalle 19 all’1 di notte, e la domenica dalle 19 alle 23. L’ingresso serale costa 2 euro, oppure 1 euro per i residenti di Vicenza e provincia, previa esibizione di un documento d’identità. È disponibile anche un abbonamento stagionale da 10 euro, valido per tutta la stagione. L’ultimo ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura.

In caso di maltempo la terrazza resterà chiusa.

Per informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito www.mostreinbasilica.it.