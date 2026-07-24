Furgone esce di strada e finisce nel fossato: muore un 54enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 23 luglio tra Chiarano e la frazione di Cavalier, nel territorio di Gorgo al Monticano. Un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con il furgone lungo via Carbonere Nuove.

L’allarme è scattato alle 16.20, quando la Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso ha ricevuto la richiesta di soccorso. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone a nove posti è uscito autonomamente dalla carreggiata poco dopo la rotatoria che conduce a Cavalier di Gorgo al Monticano e Oderzo, terminando la propria corsa nel fossato a lato della strada, in corrispondenza di un passo carraio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza con un mezzo e cinque operatori. I soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario e a stabilizzare il veicolo. Utilizzando cesoie e divaricatori sono riusciti ad aprire l’abitacolo per consentire al personale sanitario del Suem 118 di raggiungere il conducente. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche l’elisoccorso.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l’uomo non è stato possibile fare nulla. La vittima è Reginaldo Remoli, 54 anni. Abitava a circa 500 metri dal luogo dell’incidente e lavorava in un’azienda di Chiarano.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe perso il controllo per cause ancora da chiarire, uscendo autonomamente dalla carreggiata. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Stazione di Oderzo, intervenuti anche per regolare la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’uscita di strada e verificare se all’origine dell’incidente possano esserci stati fattori esterni o un improvviso malore del conducente.