Esodo estivo, domani scatta il primo bollino nero sulla Alto Adriatico

VENETO, 23 LUGLIO 2026 – Da domani prende il via il grande esodo estivo sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, con il primo dei cinque bollini neri stagionali. Sono attesi 182 mila transiti in 24 ore, con possibili code sulla A4 Venezia-Trieste: agli svincoli per le località balneari mattina e pomeriggio, in uscita a Trieste Lisert dal primo pomeriggio, e sulla A34 Villesse-Gorizia in uscita verso Gorizia nel pomeriggio.

Attenzione anche alla superstrada slovena H4, chiusa fino a novembre nella tratta Vertoiba-Razdrto in direzione nord: solo i veicoli sotto le 3,5 tonnellate potranno usare la statale 444 come percorso alternativo.

Alla barriera di Trieste-Lisert sono previsti circa 24 mila transiti. Per contenere le code, Autostrade Alto Adriatico schiererà 300 unità lungo l’intera rete. In uscita si stimano inoltre quasi 17 mila veicoli a Latisana, 11 mila a Cordignano e 9 mila a San Donà di Piave.

Domenica scatterà il bollino rosso, con circa 20 mila ingressi al Lisert e 14 mila a Latisana per i rientri. Per i mezzi pesanti, divieto di circolazione dalle 8.00 alle 16.00 di sabato 25 e dalle 7.00 alle 22.00 di domenica 26.