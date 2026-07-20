Temporali in arrivo sul Veneto, scatta (di nuovo) l’allerta gialla: rischio di fenomeni intensi anche in pianura

Il maltempo torna a interessare il Veneto. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale in previsione del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Secondo le previsioni, nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali, con una probabilità contenuta di fenomeni intensi sulle aree montane e pedemontane, mentre in pianura il rischio sarà inizialmente più basso.

La situazione è destinata però a peggiorare nel corso della notte, quando l’arrivo di una nuova linea di instabilità favorirà lo sviluppo di temporali a tratti diffusi, con la possibilità di fenomeni anche intensi, soprattutto sulle zone di pianura.

L’instabilità proseguirà anche nella seconda parte della giornata successiva, interessando in particolare i settori montani e pedemontani. Anche martedì sono attesi ulteriori rovesci e temporali, mentre da mercoledì è previsto un graduale miglioramento con condizioni meteorologiche più stabili.

Alla luce di queste previsioni, la Protezione civile del Veneto invita i cittadini a prestare attenzione all’evoluzione del tempo e a seguire gli aggiornamenti ufficiali, soprattutto nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni temporaleschi.