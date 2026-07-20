Veneto – Operaio precipita dal tetto di un capannone: volo di oltre cinque metri, è in gravi condizioni

Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Bovolone, nel Veronese. Un operaio è precipitato dal tetto del capannone della Bmb Sedie, compiendo un volo di oltre cinque metri e riportando gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica. Dopo essere stato stabilizzato, il lavoratore è stato trasportato in codice rosso al Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri e degli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera, che stanno ricostruendo quanto accaduto e verificando le cause della caduta.

Sull’episodio è intervenuto anche il segretario generale della Uil Veneto, Roberto Toigo, che richiama l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Un’altra caduta dall’alto, con un operaio gravemente ferito, nel Veronese. Si tratta di una delle fattispecie più comuni tra gli infortuni che accadono nella nostra regione: occorre un approfondimento specifico per il settore dell’edilizia, che è uno di quelli più a rischio. Bisogna prevedere l’adozione di strumentazioni e tecnologie utili per evitare le cadute. È necessario agire: prevenzione, formazione e investimenti in sicurezza devono diventare la priorità. Ci auguriamo che l’operaio coinvolto possa farcela e ci uniamo all’apprensione dei familiari e dei colleghi», ha dichiarato Toigo.