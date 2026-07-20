Risultati epici al botteghino: in meno di una settimana “L’Odissea” di Christopher Nolan ha già recuperato il budget

Un debutto da kolossal per “L’Odissea”, il nuovo film di Christopher Nolan ispirato al celebre poema di Omero. A meno di una settimana dall’arrivo nelle sale, il lungometraggio ha già superato il costo di produzione, confermandosi uno dei titoli più attesi e di maggior successo dell’estate cinematografica.

A tre anni dal trionfo di “Oppenheimer”, premiato con sette Oscar e capace di incassare oltre 975 milioni di dollari nel mondo, il regista britannico è tornato sul grande schermo con un progetto ancora più ambizioso: portare al cinema l’epopea di Ulisse con una produzione da 250 milioni di dollari.

Il film, distribuito dal 15 luglio, ha conquistato il pubblico nonostante la durata di quasi tre ore. A trainarlo un cast stellare che comprende Matt Damon nel ruolo di Ulisse, insieme ad Anne Hathaway, Charlize Theron e Tom Holland.

Nel weekend di debutto negli Stati Uniti e in Canada, secondo le prime stime del settore, “L’Odissea” ha raggiunto il primo posto al box office nordamericano con 124,5 milioni di dollari di incassi. Nei 73 mercati internazionali in cui è stato distribuito, il film ha aggiunto altri 139,6 milioni di dollari, portando il totale globale a 264,1 milioni di dollari.

Un risultato che ha permesso alla pellicola di recuperare già il budget stimato di produzione, pari a circa 250 milioni di dollari.

Il nuovo lavoro di Nolan è una delle produzioni più imponenti della sua carriera. Il film è stato girato in sei Paesi, tra cui Grecia, Marocco e Italia, con numerose scene realizzate in mare e utilizzando telecamere IMAX, una tecnologia che garantisce immagini ad altissima risoluzione ma richiede una complessa organizzazione tecnica.

Un viaggio cinematografico nell’antica Grecia che punta a trasformare il poema di Omero, scritto circa tremila anni fa, in uno spettacolo visivo di dimensioni globali. I primi numeri al botteghino sembrano confermare che la scommessa di Nolan è già partita con il vento in poppa.