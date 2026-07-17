Manhattan avvolta dal fumo: gli incendi canadesi fanno scattare l’allarme, aria pericolosa a New York (VIDEO)

Una nube grigia ha coperto lo skyline di Manhattan, trasformando il cielo di New York in uno scenario insolito e preoccupante. Il fumo proveniente dai vasti incendi boschivi che stanno devastando aree remote della provincia canadese dell’Ontario ha attraversato il confine raggiungendo diversi Stati americani, con un forte peggioramento della qualità dell’aria.

Le autorità hanno lanciato l’allarme: con temperature previste fino a 32 gradi, l’aria nell’area metropolitana di New York potrebbe raggiungere livelli considerati pericolosi per la salute, invitando i cittadini a limitare il più possibile le attività all’aperto e a rimanere negli ambienti chiusi.

«La situazione è molto grave. Stiamo raggiungendo livelli di qualità dell’aria pericolosi per ogni newyorkese», ha dichiarato il sindaco di New York Zohran Mamdani, collegando l’emergenza agli effetti della crisi climatica. «Sono preoccupato perché sta aumentando i rischi che la nostra città deve affrontare».

Dal Canada agli Stati Uniti: una lunga scia di fumo

Il fumo degli incendi dell’Ontario ha raggiunto un’ampia fascia del Nord America, coinvolgendo Stati come Minnesota, Michigan, New York e Pennsylvania. Le autorità del Michigan hanno previsto che le condizioni di forte inquinamento potrebbero proseguire almeno fino a venerdì.

Anche Toronto, città canadese situata vicino al confine con gli Stati Uniti, si trova ancora una volta a fare i conti con gli effetti degli incendi. Per molti residenti è diventata una situazione sempre più frequente durante i mesi estivi.

«Succede troppo spesso. Ogni estate subiamo le conseguenze di problemi ambientali, siano essi causati dal fumo o dagli incendi», ha raccontato un cittadino.

Mascherine anche a Chicago: “Come fumare tutto il giorno”

A centinaia di chilometri di distanza, l’emergenza ha raggiunto anche Chicago, dove alcuni residenti sono tornati a utilizzare mascherine protettive per difendersi dall’aria irrespirabile.

«È come fumare sigarette tutto il giorno senza mai comprarne un pacchetto. Francamente, è una follia», ha raccontato un giovane residente.

Gli esperti ricordano che il particolato fine prodotto dagli incendi può essere particolarmente dannoso soprattutto per bambini, anziani e persone con problemi respiratori o cardiovascolari.

Timori anche per la finale dei Mondiali

L’emergenza ambientale rischia di avere ripercussioni anche sul grande appuntamento sportivo previsto domenica 19 luglio nei pressi di New York: la finale dei Mondiali di calcio al MetLife Stadium.

Gli organizzatori e gli appassionati guardano con attenzione alle previsioni meteo, affidandosi alla pioggia attesa per sabato nella speranza che possa contribuire a ripulire l’aria e migliorare le condizioni nella zona dello stadio.