Due e-bike rubate in centro a Bassano: denunciato ladro seriale, caccia alle biciclette scomparse

Avrebbe messo a segno due furti di biciclette elettriche nel cuore di Bassano del Grappa nel giro di pochi giorni. Per questo un 41enne cittadino marocchino, residente in provincia di Treviso, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa al termine di un’articolata attività investigativa.

L’uomo è ritenuto responsabile del furto di due e-bike, entrambe regolarmente assicurate con sistemi di ancoraggio e lasciate in sosta dai proprietari nel centro storico della città.

Il primo episodio risale alla mattinata del 17 giugno, quando una 60enne di Bassano si è vista sottrarre la propria bicicletta elettrica, del valore di circa 2.000 euro, parcheggiata in piazza Garibaldi.

Il secondo furto è avvenuto invece il 26 giugno in piazza Castello, dove è stata rubata una e-bike del valore di 1.600 euro, appartenente a un 54enne bassanese.

Le indagini sono partite immediatamente dopo la presentazione delle denunce da parte delle vittime. I militari hanno acquisito e analizzato le immagini della videosorveglianza cittadina, riuscendo a individuare il presunto autore.

Determinante, secondo quanto riferito dall’Arma, è stato anche un controllo effettuato dalla Polizia Locale poco prima del secondo furto. Il 41enne era stato identificato nel centro cittadino e indossava abiti del tutto compatibili con quelli ripresi dalle telecamere durante il furto, elemento che ha contribuito alla sua identificazione.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per rintracciare le due biciclette elettriche rubate, che al momento non sono ancora state recuperate.