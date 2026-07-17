BASSANOCRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
17 Luglio 2026 - 15.26

Due e-bike rubate in centro a Bassano: denunciato ladro seriale, caccia alle biciclette scomparse

P.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Avrebbe messo a segno due furti di biciclette elettriche nel cuore di Bassano del Grappa nel giro di pochi giorni. Per questo un 41enne cittadino marocchino, residente in provincia di Treviso, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa al termine di un’articolata attività investigativa.

L’uomo è ritenuto responsabile del furto di due e-bike, entrambe regolarmente assicurate con sistemi di ancoraggio e lasciate in sosta dai proprietari nel centro storico della città.

Il primo episodio risale alla mattinata del 17 giugno, quando una 60enne di Bassano si è vista sottrarre la propria bicicletta elettrica, del valore di circa 2.000 euro, parcheggiata in piazza Garibaldi.

Il secondo furto è avvenuto invece il 26 giugno in piazza Castello, dove è stata rubata una e-bike del valore di 1.600 euro, appartenente a un 54enne bassanese.

Le indagini sono partite immediatamente dopo la presentazione delle denunce da parte delle vittime. I militari hanno acquisito e analizzato le immagini della videosorveglianza cittadina, riuscendo a individuare il presunto autore.

Determinante, secondo quanto riferito dall’Arma, è stato anche un controllo effettuato dalla Polizia Locale poco prima del secondo furto. Il 41enne era stato identificato nel centro cittadino e indossava abiti del tutto compatibili con quelli ripresi dalle telecamere durante il furto, elemento che ha contribuito alla sua identificazione.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per rintracciare le due biciclette elettriche rubate, che al momento non sono ancora state recuperate.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Due e-bike rubate in centro a Bassano: denunciato ladro seriale, caccia alle biciclette scomparse | TViWeb Due e-bike rubate in centro a Bassano: denunciato ladro seriale, caccia alle biciclette scomparse | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy